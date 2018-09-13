Иеромонах Фотий выступит на благотворительном вечере в Калуге

28 сентября в Инновационном культурном центре в Калуге пройдёт благотворительный вечер в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья «Радость каждому».

На нём выступит победитель шоу «Голос» иеромонах ФОТИЙ и участник телевизионного проекта «Синяя птица» Антон ЧУХРИЙ. Также запланированы выставка картин калужских художников, фотовыставка детей «Соприкосновение», дегустация продуктов местных производителей.

На вечере пройдёт благотворительный аукцион.

Уважаемые читатели! А вы участвуете в благотворительных акциях? Расскажите в комментариях!