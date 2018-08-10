Драмтеатр откроет сезон 21 сентября

Репетиция спектакля «Ханума»: режиссёр Алла Решетникова и актёр Валерий Смородин.

Калужский драмтеатр откроет 242-й сезон в пятницу, 21 сентября. Зрителям представят премьерный спектакль «Ханума» по пьесе Б. Рацера и В. Константинова. Режиссёр - Алла Решетникова.

Этот же спектакль покажут в Калуге 22 и 29 сентября.

Расписание на остальные дни в сентябре:

26 сентября - «Я подам тебе знак»,

27 сентября - «Дом восходящего солнца»,

28 сентября - «Соперники»,

29 сентября - «Отчаянные мечтатели» (малая сцена),

30 сентября - «Чужой ребёнок».