Драмтеатр откроет сезон 21 сентября

Репетиция спектакля «Ханума»: режиссёр Алла Решетникова и актёр Валерий Смородин.
Калужский драмтеатр откроет 242-й сезон в пятницу, 21 сентября. Зрителям представят премьерный спектакль «Ханума» по пьесе Б. Рацера и В. Константинова. Режиссёр - Алла Решетникова.
Этот же спектакль покажут в Калуге 22 и 29 сентября.
Расписание на остальные дни в сентябре:
26 сентября - «Я подам тебе знак»,
27 сентября - «Дом восходящего солнца»,
28 сентября - «Соперники»,
29 сентября - «Отчаянные мечтатели» (малая сцена),
30 сентября - «Чужой ребёнок».
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