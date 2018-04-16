Калужскую культуру представили в Рязани

В минувшую субботу, 14, состоялись «Калужские выходные в Рязани». Это совместный проект Рязанской и Калужской областей, который реализуется в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве.
Наш регион на мероприятии представлял министр культуры и туризма Павел СУСЛОВ. Он вручил губернатору Рязанской области Николаю ЛЮБИМОВУ картину с видами Калуги.
- Для нас большая радость находиться здесь, - отметил в своем выступлении Суслов. - В Рязани выступят лучшие коллективы, народные мастера Калужской земли. Также вместе с нами приехали и туроператоры, чтобы еще активнее развивать наши межрегиональные туристические направления.
В Рязанской областной филармонии состоялась выставка-продажа изделий калужских народных художественных промыслов и ремесел, на которой были представлены Хлудневская игрушка, традиционные народные куклы, лоскутное шитье, льняные фигуры, тарусская керамика. Кроме того, прошли мастер-классы «Гончарное ремесло» и «Традиционная текстильная кукла» с участием народных мастеров Александра Заборского и Жанны Столярской.
Концертную программу «Должны смеяться дети» с исполнением мелодий популярных советских и зарубежных мультфильмов представил Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии, также перед рязанцами выступил инструментальный ансамбль «Палладио». Представители Калужского областного колледжа культуры и искусства презентовали творческие образовательные проекты «Диалоги с Гомером» и «Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы».
В Доме общественных организаций прошел концерт ансамбля казачьей песни «Вольный ветер», где прозвучали традиционные песни донских и кубанских казаков, а также авторские произведения, написанные специально для этого коллектива.
Напомним, в декабре прошлого года в Калуге с успехом прошли «Рязанские выходные».
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