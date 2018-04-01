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«Своих кукол никому не отдадим»

01.04.2018 09:44 0 680 Татьяна Светлова
«Своих кукол никому не отдадим»

Такое увидишь нечасто: в Доме музыки собрались герои сказок «Терёшечка», «Маленький Мук», «Дюймовочка», «Огниво», «Три весёлых гнома», «Подарок колдуньи Аккебы» и многих-многих других… Поводом стал праздник — День кукольника. Калужский театр кукол всегда отмечает его вместе со зрителями.

— Коллектив у нас небольшой, всего 12 актёров, — говорит художественный руководитель театра кукол Геннадий СКОКОВ. — Во-первых, кукольников днём с огнём не сыщешь. Это штучная профессия, их выпускают всего три вуза. Любой кукольник может выйти на сцену драмтеатра и работать, как драматический актёр. Но актёр драмтеатра сразу стать кукольником не может, потому что этому учат пять лет. Надо знать, как управлять куклой. А это непросто. Существуют разные системы кукол — перчаточные, которые надеваются на руку, тростевые — самые древние, были изобретены до нашей эры, и куклы–марионетки — это аристократы, они появились при дворцах европейских королей. Управлять марио­нетками очень сложно — подчас до 100 ниточек идёт от пальцев актеров.

Наш кукольный театр родился под крышей драмтеатра. Первый спектакль, который поставили 25 лет назад, был «Три поросёнка». Он шёл более 10 лет. Кукол из этого спектакля можно увидеть здесь, на выставке в Доме музыки. А рядом — куклы из нового спектакля «Маленький Мук», это премьера. В спектаклях иногда задействовано от 10 до 50 кукол. Открою вам тайну: в «Дюймовочке» есть шесть кукол главной героини: планшетная, на ширме, летит на ласточке, с крыльями, без крыльев…  Во время спектакля их так незаметно подменяют, зрители даже ничего не подозревают.

Делать кукол очень сложно. На одну уходит минимум месяц, и работает над ней огромный коллектив. Художник рисует эскиз, затем бутафоры лепят головы, техник-бутафор изготавливает сложный внутренний механизм, чтобы кукла двигалась, открывала глаза, шевелила ушами… Затем художник шьёт костюмы. И, когда детские сады говорят: «Отдайте нам списанных кукол!», у нас волосы дыбом встают. Как?! Это же произведение искусства! Поэтому наши куклы хранятся в музее. Но это не мёртвый груз, они работают на выставках, участвуют в уроках, представлениях. Мы их любим, помним, бережём и обновляем. И в новом здании — в доме Купцова на ул. Кирова — у нас будет свой стационарный музей, где зрители перед представлением смогут увидеть наших кукол.

Выставку «Сказочный мир театра кукол» можно увидеть в Доме музыки до 5 апреля.

Куклы из спектакля «Огниво».

Персонажи «Рыжей сказки».

Актёр театра кукол Евгений МАКАРОВ со своим героем Скороходом из сказки «Маленький Мук».

Эта статья была опубликована в №13 газеты «Калужский перекресток» от 28.03.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


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Тэги: культура
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