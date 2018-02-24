Возьмёт ли «Нелюбовь» «Оскар»?

О номинантах на престижную премию рассказал в Инновационном культурном центре в Калуге кинокритик Антон ДОЛИН.

«Проиграть не позорно»

— В номинации «Лучший фильм на иностранном языке», куда вошла «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, подобралась мощная пятёрка. И, если даже «Нелюбовь» проиграет, это не будет позорно. Вместе с «Нелюбовью» номинированы картины «Квадрат» и «О теле и душе» — замечательные ленты, победители европейских фестивалей. Венгерский фильм «О теле и душе» Ильдико Эньеди взял все призы в Берлине. Шведский «Квадрат» Рубена Эстлунда победил в Каннах. У «Нелюбви» не было таких призовых раскладов. Зато Рубен Эстлунд и Ильдико Эньеди ещё не номинировались на «Оскар», а Звягинцев уже номинировался с «Левиафаном», и его там знают лучше. Также в пятёрке номинантов чилийский фильм «Фантастическая женщина» — история трансгендера, бывшего мужчины, который стал женщиной и переживает смерть любовника. Фильм очень красиво снят. И это совершенно «оскаровская» тема, прямо то, что они любят. Фильм — не Бог весть что, но он очень трогательный, альмадоварский по духу. Я думаю, что он появится в Сети, его можно будет посмотреть. Ну и пятый фильм — «Оскорбление» Зиада Дуэри. Представьте себе, впервые номинирован на «Оскар» ливанский фильм — о противостоянии ливанского христианина, потерявшего родную деревню (оттуда его изгнали мусульмане), и палестинского беженца. «Оскар» это обожает. Ещё и Ливан — такая экзотическая тема. Куда России до Ливана! И фильм, в общем-то, неплохой. Не выдающийся, но качественный. Поэтому я не решаюсь дать прогноз. Конечно, я — за Андрея и хочу, чтобы он победил, для него это очень важно. Звягинцев не берёт денег у государства, «Оскар» укрепил бы его психологически и помог бы найти продюсеров для следующего фильма. Но и номинация на «Оскар» — уже хорошо, это тоже помогает.

Кто лучше?

— Мне этот год по «Оскару» очень нравится, потому что такого количества по-настоящему талантливых картин, номинированных на «Лучший фильм», не было давно. «Дюнкер» Кристофера Нолана — превосходная картина, 8 номинаций. Если она победит, я буду очень рад. «Форма воды» Гильермо дель Торо — 13 номинаций, изумительный фильм, моё сердце — с ним. Если победит он, для меня это будет просто подарком. Фильм Луки Гуаданьино «Зови меня свои именем» — с гомосексуальным акцентом, красиво снят, хорошие актёрские работы и хорошая музыка. «Прочь» Джордана Пила — классная сатира на тему расовых конфликтов, злая. Вместе с тем я уверен, что интересен фильм «Леди Бёрд» Греты Гервиг. «Секретное досье» — очень талантливо, но это Спилберг. Конечно, он не победит, но хорошо, что присутствует там! 7 номинаций у ленты «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. В этом фильме я больше ценю литературу, чем кино. Там превосходный сценарий, просто образцовый, настоящая драматургия высокого уровня — и довольно неинтересная режиссура. Я был бы рад, если бы он ограничился премиями за оригинальный сценарий и актёрскую работу. И, наконец, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона — это просто шедевр: 6 номинаций на «Оскар». История лондонского кутюрье, который в 1950-х получает заказы от королевской семьи и элиты британского общества. Там невероятная музыка гитариста «Радиохед» Джонни Гринвуда. И, если он получит приз за лучшую музыку, за лучшие костюмы, будет хорошо.

И даже в Гари Олдман меня устраивает в роли Черчилля в фильме «Тёмные времена», претендующем на высокую награду. Фильм не очень хороший, а работа интересная.

Поэтому вы можете свободно смотреть все фильмы «оскаровской» обоймы. Они все любопытны. И не пропустите «Тайну Коко» — лучший фильм прошлого года. Берите своих детей, идите сами. Это классное кино! Надеюсь, что «Оскар» за лучший мультфильм года у него будет.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекресток» от 21.02.2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.