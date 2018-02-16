Мир через 100 лет: Калужский драмтеатр зовёт помечтать

В апреле этого года на малой сцене Калужского областного драматического театра состоится премьера спектакля «Отчаянные мечтатели» по пьесе «Вне Земли», написанной великим учёным и нашим земляком Константином Циолковским.
- В начале спектакля зрители увидят видеоролик, созданный при участии детей, о том, каким они представляют себе мир через 100 лет, - рассказали нам в театре.
Стать участником проекта можно, записав на видео рассказ о том, каким может стать наш мир через сотню лет.
- Видео записывается в удобном вам формате, на любом фоне, - говорят организаторы. – Ребёнок в кадре должен быть примерно по пояс, чтобы всем хорошо было видно выражение его лица. Рассказ ребёнка должен быть достаточно развёрнутым. Продолжительность – не менее 30 секунд, лучше – больше.
Видеозаписи можно присылать до 12 марта на e-mail: markelova@teatrkaluga.ru. В теме письма нужно сделать пометку: «Конкурс Мечтателей». Также в сообщении следует указать имя, фамилию ребёнка, его возраст, а также ФИО родителей и их контактный телефон.
Победители конкурса будут названы 15 марта. Им предложат сняться в профессиональном видео к постановке, которое будет использоваться в спектакле в течение всего срока его проката.
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