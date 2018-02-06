«Малая театральная академия», лекторий и семейные чтения: Калужский драмтеатр запускает большой интерактивный проект

На этой неделе в Калужском областном драматическом театре стартует новый большой проект под названием «ТЕАТР+». Он включает в себя лекции, читки пьес, творческие встречи, семейные театральные чтения и обсуждения.

В среду, 7 февраля, в 18:30, перед спектаклем «Без вины виноватые» зрителей ждут на первый театральный «урок» «Малой театральной академии». Его проведёт кандидат филологических наук, доцент КГУ им. К.Э. Циолковского Владимир Карпов.

- Он расскажет об истории создания великих пьес и их не менее великих авторах, - сообщили нам в Областном драмтеатре, - а также об интересных эпизодах из истории российского театра.

Вторая лекция Владимира Карпова состоится 13 февраля перед спектаклем «Женитьба».

Первые встречи в рамках семейных театральных чтений состоятся в субботу, 10 февраля, и в воскресенье, 11 февраля, на Сцене под крышей. Как мы рассказывали, под руководством режиссёра Юлии Мялькиной для детей и их родителей участники чтений прочитают и разыграют рассказ Александра Ткаченко «Китовая икра» и сказку Елены Литвяк «Белый-белый снег».

- В субботу, 17 февраля, нас ждёт лекция театрального критика из Москвы, кандидата искусствоведения, старшего преподавателя кафедры эстетики, истории и теории искусства ВГИКа Веры Сенькиной, - рассказали нам в театре. – Тема встречи: «Пространство эксперимента. Опыт регионального театра». В рамках лекции автор расскажет, почему молодые режиссёры уезжают в регионы из столиц, в чём преимущества современного регионального театра перед театром столичным, что такое интерес к региональному театру: дань фестивальной моде или выход из столичной резервации.

Столичный критик расскажет также, кто из региональных режиссёров формирует сегодня новый язык российского театра и какие региональные театры и их постановки стали событиями на московской сцене.