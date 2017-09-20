Калугу включили в «Императорский маршрут»

Во вторник, 19 сентября, в Москве в рамках Международной туристической выставки прошла презентация нового национального туристического проекта «Императорский маршрут» – по местам, связанным с семьей последнего русского императора.
– Маршрут создавался для просвещения наших граждан, для воспитания новых поколений, – рассказала на презентации маршрута заместитель министра культуры России Алла МАНИЛОВА. – И нет сомнений в том, что это будет иметь огромное значение».
«Императорский маршрут» охватит места пребывания семьи императора, историю великокняжеских усадеб, многочисленных царских резиденций. Он пройдет через Калугу, Орел, Калининград, Нижний Новгород, Вологду, Казань, Сыктывкар, Уфу, Тверь, Крым и другие регионы и города.
Алла Манилова сообщила, что первыми по маршруту в 2018 году проедут российские школьники.
- Мы включаем этот маршрут в перечень географии национальной программы детского туризма, – рассказала она. – Понимание истории у детей, которые пройдут этим маршрутом, будет совершенно другое, чем у тех, кто узнает ее только по страницам учебников.
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