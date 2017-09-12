Кто выиграл билеты на вечер в галерее

12.09.2017 12:58 188

Как в рамках фестиваля «Калужская осень» во вторник, 12 сентября, в галерее Дома музыки пройдёт вечер «Я слышу музыку любви…». Зрители услышат романсы П. И. Чайковского и песни из цикла «Петербург» Г. В. Свиридова. Их исполнит Дмитрий Логунов, за фортепиано – Виктория Тантлевская.

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kaluga_perekrestok мы разыгрывали два билета. Повезло Светлане Павниной. Поздравляем!