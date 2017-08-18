«Ночь кино» в ИКЦ: что покажут калужанам

В этом году Калуга впервые примет участие во всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдёт по всей стране 27 августа, в День российского кино. Акция проводится Фондом кино совместно c Министерством культуры РФ. В областном центре местом её проведения станет Инновационный культурный центр.
- Зрители увидят три фильма-новинки 2017 года, ставшие победителями всероссийского голосования, - рассказали нам в ИКЦ в пятницу, 18 августа. – Это картины «Время первых», «28 панфиловцев», «Кухня. Последняя битва». Для самых юных зрителей будет организован показ мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд», который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.
«Ночь кино» начнётся в 20:00 с показа «Снежной королевы». Он состоится в лектории. В 20:30 в зале-трансформере ждут желающих посмотреть фильм «Кухня: Последняя битва». В это же время в открытом амфитеатре покажут картину «Время первых». «28 панфиловцев» калужане смогут посмотреть в 22:30 в зале-трансформере.
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