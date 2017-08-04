Как упоительны в Калуге вечера!

В Гостином дворе прошёл концерт легендарной группы «Белый орёл». Пик всенародной славы этого коллектива пришёлся на конец ­90-х. И по сей день музыканты собирают полные залы на Родине и в ближайшем зарубежье. А у нашего города с «Белым орлом» - особые отношения, своя история.

Знаменитую песню «Как упоительны в России вечера» написал Виктор Пеленягрэ - выпускник филфака Калужского пединститута. А нынешним её исполнителем является солист группы калужанин Денис Косякин.

С Денисом мы встретились в филармонии на следующий день после концерта. Буквально через два часа ему в «Шереметьево» - улетает на гастроли в Волгоград. Потом - Уснера, Питер, Омск…

- Петь я начал раньше, чем разговаривать, по крайней мере, так мама говорит, - рассказывает Денис. - А в детском саду двоих из группы отобрали учиться в музыкальную школу: Андрея - на скрипку, меня - на фортепьяно. Но я просто ненавидел этот инструмент и больше трёх лет в музыкальной школе не выдержал. Хотя играл хорошо, во втором классе мне давали произведения за 5-й. Но я хотел играть на барабанах и петь. Родители, конечно, настаивали, чтобы я музыкальную школу закончил, но, когда я скатился на двойки, для мамы это стало шоком.

- Оценки исправили?

- Учёба меня не интересовала, больше всего я любил улицу. В аттестате у меня одна четвёрка - по физкультуре, остальные - тройки. В школе учителя перекрестились, когда я ушёл после 9-го класса.

- И что же вас тогда интересовало?

- Бокс. В Калуге ведь раньше ничего не было - только боксёрский спортзал, примитивная «качалка», кинотеатры «Центральный» и «Космос», дискотеки с драками, с газовыми баллончиками… Бокс - это была необходимость и мода того времени. Я занимался 8 лет, уходил и возвращался. И сейчас занимаюсь спортом. Если я не на гастролях, то в спортзале в Квани. Зимой - горные лыжи, летом - бассейн, фитнес.

Поющий барабанщик

- Значит, музучилище - это была не ваша стезя?

- Где-то в глубине души знал, что когда-нибудь стану певцом, но на тот момент думал, что сначала буду или дальнобойщиком, или гонщиком на ралли. И поступил в Калужский филиал автомобильного колледжа, который базировался на КЗАМЭ. У меня дядя работал на ВАЗе в Тольятти, в то время там было более 10 раллийных команд. Я решил: получу образование и поеду туда, устроюсь в какую-нибудь из команд. Потому что я вожу машину с 6 лет, делаю это практически профессионально. Ещё занимался мотокроссом на любительском уровне. И летом просто жил в гараже. У меня было 2 мотоцикла.

При этом петь я не бросал. Играл в нескольких коллективах при Дворце пионеров. Работали вживую, пели песни «Браво», «Воскресенья»… Играли на свадьбах, в парке на летней сцене. Но неожиданно колледж расформировали, и нас перевели на первый курс машиностроительного техникума. А там были ребята, которые занимались музыкой более серьёзно. Я стал играть на барабанах и петь. И вскоре меня пригласили в калужскую команду, которая называлась «Судный день», что-то типа «Iron Maiden». Но всё это была самодеятельная «калужская эстетика». А я хотел заниматься профессионально. Знал, что в Калуге есть группа «Оливер Твист» и творческое объединение «ЛИК». Попасть туда было пределом мечтаний.

Мечты сбываются

- И вас взяли в «Оливер Твист»?

- Однажды мы с Максом Гавриловым поехали в лагерь, который под Обнинском организовывал «ЛИК». И Макса пригласили петь в «Оливер Твист». Макс, конечно, был выдающимся вокалистом, он потом долго работал в филармонии. А меня взяли в студию «ЛИК», мы выступали по области, на Днях города Калуги. И я не мог поверить, что стою на настоящей сцене и пою в хороший микрофон. Вот тогда я чётко осознал, что это моя профессия, что не могу без этого - готов жить в нищете, но петь не брошу! Было дикое желание научиться всему. Стал работать над собой. И вот тогда только меня пригласили в «Оливер Твист». Супер! Сбылась мечта! Однако вскоре группа распалась на 2 коллектива. Меня, Макса Гаврилова, Елену Троякову и Алексея Белова приглашают в новый коллектив «Граф Калиостро». Начинаются серьёзные гастроли: Москва, Владимир… Мы ходили на репетиции, как на работу. У нас была база на втором этаже ДК КТЗ, мы выступали вместе с приезжающими в Калугу звёздами, получали деньги - и это было такое счастье! Скидывались на аппаратуру, свет, звук… Мы поехали на Всероссийский конкурс «Голоса?XXI века», где председателем жюри был Юрий Саульский, и заняли 2-е место. Вернулись в Калугу воодушевлённые, а здесь это никому не интересно, про нас даже ни одна газета не написала. И стали опускаться руки, было горько и обидно. Мы чувствовали свою силу, но понимали, что никому не нужны. Продолжали работать впустую, «в стол». В итоге психологически устали от этой ситуации - и коллектив развалился. И тут у мамы Макса, которая тогда работала в филармонии, возникла идея порекомендовать нас Льву Поливоде в «Орион». Нас прослушали и сразу взяли. Это было просто невероятно, сон какой-то! Мы с Максом пели дуэтом. По полтора - два месяца пропадали на гастролях, по 2–3 концерта в день давали. Почувствовали себя звёздами, это были классные годы! Но я знал, что могу петь лучше, а техники не хватает. Хотел понять, в чём же секрет.

- И в чём же?

- Думал, достаточно поступить в любое учебное заведение, где есть класс вокала, и там мне этот секрет откроют. Нет! Оказывается, этот секрет знают единицы. Называется он «правильное звукоизвлечение». Раскрыли мне его, когда я поступил в Институт культуры. Занимался с очень хорошим педагогом - Михаилом Богомольным. Познакомился, а потом сдружился с народным артистом СССР Михаилом Демченко. Он профессор, долго пел в Италии. Знал правильную вокальную методику, был неординарной личностью и учил секретам пения, общению с людьми, энергетической подаче - одним словом, быть артистом. Я представлял вуз на всех конкурсах и побеждал. Ради интереса сдавал экзамены и с эстрадниками, и с оперниками. И меня постоянно переманивали на академический курс. Закончил вуз с красным дипломом, затем - аспирантуру, стал преподавать сольное пение в вузе.

Жёсткий контракт

- Вы стали известны широкой публике как Даниэль. Как появился этот проект?

- Летом 2002 года я был в Калуге. Стояла такая же жара, как сегодня. Мне позвонили из Гнесинки, сказали: один богатый продюсер хочет снять фильм наподобие «Женщины, которая поет», и им нужен худенький, молоденький, офигенно поющий мальчик. Я говорю: «Мне не 18, и вешу я 110 кг». Но на другом конце провода меня убедили, что стоит попробовать. Я приехал, спел, в том числе и «Спокойной ночи, господа» из репертуара Лепса. Продюсер подозвал меня и сказал, что на днях перезвонит. Я лапшу с ушей снял, к тому времени уже став циничным: обломов в жизни хватало. И поехал к друзьям в общежитие. А через два дня раздался звонок, и продюсер предложил встретиться. Этот человек (не хочу называть его имени) - бизнесмен высочайшего уровня. Раньше он ставил в Кремле детские мюзиклы. Но потом случился теракт на «Норд-осте», этот бизнес рухнул на несколько лет. Тогда он задумал снять музыкальный фильм, но потом отказался от этой идеи и решил вложить деньги в меня. Это было начало сентября. Контракт мы подписали 31 декабря. Всё это время он возил меня по студиям и советовался со своими друзьями, стоит ли со мной работать. Три месяца я висел в воздухе, была полная неопределённость. Но перед Новым годом мы всё же подписали контракт. На целых 14 лет!

- Не страшно было подписывать такой долгосрочный контракт?

- Попав на работу к этому человеку, я оказался в кабале. Было очень тяжело: каждый день я уезжал из дома в 7 утра и приезжал в 12 ночи. У меня были личный водитель, охрана, апартаменты. Постоянные съёмки, концерты, записи песен. Для меня писали Любаша (Татьяна Залужная), Андрей Мисин, Карен Кавалерян, Лора Квинт, Герман Витке, автор песен «Белого орла». И мы со многими сдружились. Я попал в профессиональную среду. Всё это продолжалось три года. Мы выпустили клип на песню «Фиалка», который вошёл в десятку лучших клипов 2005 года. Мой продюсер научил меня быть деловым человеком, показывать зубы в жёсткой среде московского шоу-бизнеса, чётко и правильно себя позиционировать. Я с детства постоянно опаздывал. Но тогда стал очень требовательным и к себе, и к другим, опозданий с тех пор не прощаю даже девушкам.

- Почему же проект через три года рухнул?

- Наша творческая история зашла в тупик. Просто не сложилось. Я ушёл. И жизнь как будто бы оборвалась. Телефон замолчал. Контракт не был расторгнут. Целый год меня не хотели отпускать. А по контракту я не мог нигде показаться, иначе понёс бы огромные материальные убытки. Даже продав всё в Калуге, я и четверти денег не отдал бы. Это была очень тяжёлая ситуация. Я реально не знал, что делать. Потом познакомился в Калуге с юристом, который вытащил меня из этого контракта.

Из «Надежды» - в «Белый орёл»

- Что было после Даниэля?

- Я продолжал преподавать в вузе. Днями и ночами пропадал в студии Ольги Арефьевой и группы «Ковчег», которая была на базе моего института. Там работал Владимир Стёпин, участник легендарного ВИА «Надежда». Однажды солист «Надежды» Александр Андреев, кстати, наш земляк, по каким-то причинам не смог поехать на гастроли, и позвонили мне. Я был ошарашен. Но мне сказали: «Нужно только за клавишами постоять, бэки попеть «Ты мне не снишься», «Значит, любишь ты». Я съездил и остался в «Надежде» на 10 лет.

- Но всё-таки ушли и оттуда…

- Причин - две: не было развития и межличностные отношения. Не люблю, когда из меня делают дурака. Поэтому ушёл в никуда. В 2013 году, ещё работая в «Надежде», вернулся в Калугу. В Москве меня больше ничего не держало. Я устал от съёмной квартиры, поездов и электричек, вечных пробок… Да и каких-то значительных доходов не имел. А в родном городе у меня родители, которые безумно скучали: я - единственный ребёнок в семье. И я вернулся. Когда случались гастроли, из Калуги в аэропорты ездил на машине. Обратился в филармонию к Льву Поливоде, и меня взяли сессионным музыкантом в группу «Орион». В 2014 году я окончательно ушёл из «Надежды» и работал только в Калужской филармонии. Помимо этого, развивал сольный проект. У меня была 2-часовая программа. Но удовольствия это мне не доставляло. Не было востребованности, предложений. На гастроли едешь - хорошо принимают, полные залы, возвращаешься в Калугу - здесь никому ничего не надо.

- И тут - новый поворот сюжета!

- Мне позвонил директор «Белого орла» Александр Ленский. Мы с ним знакомы с 2008 года, однажды вместе выступали в Рязани на Дне города. Тогда, кстати, я подумал: «Какой же классный плей-лист у них, как бы я хотел быть солистом этого коллектива!» Потом, конечно, всё забылось. И тут звонок от Ленского. Он попросил записать в Калуге на любой студии «Как упоительны в России вечера», чтобы отослать запись основателю группы Владимиру Жечкову. Тот уже давно живёт в Париже, но солистов по сей день утверждает сам. Песню мне помог записать Влад Герман, клавишник «Ориона». Я съездил, познакомился с коллективом. Мне дали 2 месяца на то, чтобы выучить 2-часовой сольный концерт. Ровно через два месяца я был готов. Первые два сольника с «Белым орлом» прошли на ура! И перед гастролями в Израиль мы подписали контракт на 9 лет. При этом я не стал уходить из Калужской филармонии. Мне приятно, что родные пенаты меня приняли и помогли в трудные моменты жизни. Очень благодарен Льву Поливоде, администрации Концертного зала! Трудовая книжка лежит у меня здесь.

«Люблю осень»

- У артистов бывает отпуск?

- Лет в 70, может быть (смеётся). Лежать на пляже я не люблю, а путешествую и так много на гастролях. В прошлом году помимо России были в Израиле, Испании, Италии. Для меня самый лучший отдых - съездить на Вырку, на Угру, на озёра или пойти в бор погулять, на велосипеде покататься. Люблю дачу в Ромодановских Двориках - поехал, сорвал вишню, крыжовник. К слову, дача у меня скромная - деревянный дом, оставшийся от бабушки. А вот машина нескромная. Имел бы ещё и мотоцикл нескромный, ведь я мотоциклист до мозга костей, но в контракте прописан запрет. У нас бас-гитарист попал в аварию на МКАД - девушка, разговаривая по телефону, через него перестроилась. В итоге у него сломаны пальцы и ключица. Вот контракт закончится, возможно, куплю себе кроссовый мотоцикл. А сейчас из экстремального снаряжения у меня только горные лыжи.

- А лыжи по контракту разрешены?

- О лыжах просто речи не шло, я думаю, что, если бы узнали, запретили бы.

- Денис, ходят слухи и о ваших кулинарных талантах…

- Вы даже не представляете, как я люблю готовить! Солю на запах, интуитивно понимаю, сколько чего нужно добавить. Всё, что касается мяса, овощей, рыбы, - это ко мне. Первые блюда банальные никогда не готовлю. Придумываю разные сочетания. Люблю готовить для родителей, друзей, своей девушки. Себе можно и попроще что-то сделать, например, отварить кусок мяса, потом его порубить со сливочным маслом, добавить туда 2 яйца, помидор… Не берусь за выпечку. Торты терпеть не могу, не ем сладкого.

- В Москву вернуться не хотите?

- Нет! Мне нравится жить здесь. Нравится осень в Калуге. Раньше осень терпеть не мог, а теперь полюбил. Какая же она здесь красивая, ни в одном городе такой не видел!