Красная дорожка, море шампанского, поклонники из Геленджика: как закрывали театральный сезон

Вечером в четверг, 25 мая, в Калужском драматическом театре состоялось закрытие 240-го юбилейного театрального сезона. Было оно, как всегда, феерическим. Шоу началось с шествия по красной ковровой дорожке, расстеленной на ступеньках парадного входа. Его участниками стали персонажи премьерных спектаклей 240-го сезона.

Один за другим, из театрального автобуса вышли сначала Ромео и Джульетта из одноимённой постановки. Следом за ними появились дамы в роскошных кокошниках – героини скандального спектакля «Баба Шанель». Затем на красную ковровую дорожку ступили персонажи новогодней сказки «Молодильные яблочки», вызвавшие особый восторг у юных театралов.

Артисты, взбегая по ступенькам, успевали и автографы раздать своим преданным поклонникам, и сфотографироваться с ними.

Здесь же, на Театральной площади, проходило и зрительское голосование за лучшую премьеру 240-го сезона.

- Бюллетеней приготовили столько, сколько мест в зале – 800 штук, - рассказали актёры. – Люди голосуют очень активно. Процесс честный, никаких вбросов! У нас есть наблюдательная комиссия в виде камер наблюдения над нашим памятником зрителю. Голоса будем подсчитывать прямо во время сегодняшнего представления. Результаты объявим в самом финале. Никаких подтасовок не будет! Мнение зрителей для нас – самое ценное.

- Меня зовут Леонид Ярошенко, мне 9 лет, - знакомлюсь с одним из зрителей. Он пришёл на закрытие сезона вместе с мамой и младшим братом. – В театр хожу часто. Голосовал я за спектакль «Ромео и Джульетта». Он понравился мне больше всего. Цветы принёс, чтобы подарить их моей сестре Лене Коротковой. Она актриса.

- Мы большие поклонники нашего театра, - говорят Светлана и её дети Юля и Дима. – Приходим сюда очень часто. Очень нравятся его постановки, актёры. В основном, выбираем пока спектакли развлекательного плана, чтобы заинтересовать детей. Этот букет – для Вячеслава Соколова. Он очень понравился нам в роли Меркуцио в спектакле «Ромео и Джульетта».

- Меня зовут Настя, мне 15 лет. Очень люблю наш театр! В этом сезоне больше всего понравилась постановка «Ромео и Джульетта». Посмотрела её два раза. Один раз – с классом, второй раз – с мамой, - рассказала нам школьница. – Ещё очень хочу посмотреть «Соперников» и «Телеграмму».



Настя (на фото справа) со своей подругой.

Следующее знакомство оказалось самым удивительным. Мой собеседник приехал в Калугу из Геленджика – специально для того, чтобы побывать на закрытии театрального сезона.

- Меня зовут Владимир. Я родом из Калуги. Но уже несколько лет живу в Геленджике. Приезжаю в конце каждого мая – специально для того, чтобы посмотреть несколько спектаклей и обязательно попасть на закрытие сезона. Билеты покупаю заранее через Интернет. Уже посмотрел «Соперников», «Дикаря», «Пять вечеров». Сегодня – закрытие, завтра – «Телеграмма». Эти цветы – для Ольги Петровой. Потрясающая актриса! Особенно запомнились её работы в постановках «Пять вечеров» и «Соперники».

Ещё одним сюрпризом для поклонников театра стали установленные в Зеркальном фойе пирамиды из бокалов с шампанским.

Затем зрителей ждало двухчасовое представление под названием «Маленькая летопись большого сезона», в котором актёры рассказали о самых значимых событиях этого творческого года.

Особо отличившимся работникам театра вручили заслуженные награды. Приз зрительских симпатий достался спектаклю «Пять вечеров» - больше всего голосов получила именно эта постановка.

В конце представления на сцену, как всегда, вышел директор театра Александр КРИВОВИЧЕВ. Снял с шеи галстук-бабочку, закрутил его и бросил в зал – кто поймает, тот получает приглашение на открытие нового сезона. Традиции уже 16 лет. В этот раз счастливой обладательницей бабочки Кривовичева стала калужанка Юлия Никитина.

Ещё одна традиция – признание в любви зрителям, которое директор театра обязательно делает в конце каждого сезона.

- 240-й сезон, юбилей – что он для нас? Прежде всего, 8 выпущенных спектаклей, 120 тысяч зрителей, которые посетили наш театр, масса энергии, которую мы отдали этой сцене, - сказал Александр Кривовичев. – Но самый главный результат этого сезона – то, что зритель нас не покинул. Я благодарю вас за вашу любовь, за преданность к театру. За то, что вы приходите сюда, и глаза ваши искрятся. Эти искры дают нам свет и тепло.

Финал был красивым и ярким. Вся труппа театра вышла на сцену и исполнила а капелла песню из репертуара группы Queen «The Show Must Go». Шоу должно продолжаться.

Фото автора.