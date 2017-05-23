«Мир гитары» открылся мировой премьерой оперы «Анна Каренина»

Юбилейный, XX международный фестиваль «Мир гитары» открылся в Калуге вечером в понедельник, 22 мая, мировой премьерой оперы «Анна Каренина».
Калужане и поклонники фестиваля, приехавшие из других городов, познакомились с музыкальной поэмой, специально написанным для юбилейного «Мира гитары» основателем стиля фьюжн Ларри Кориэллом.
Сам маэстро не дожил до премьеры своего второго произведения по мотивам Льва Толстого чуть больше трёх месяцев. «Анну Каренину» представляли публике его ученики - Роман Мирошниченко (Россия), Ненад Стефанович (Сербия), вокальный квартет из Словении и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Руководил масштабным международным проектом дирижёр Сергей Тарарин.
XX фестиваль открыт.
– «Мир гитары» в лице основателя фестиваля Олега АКИМОВА поздравляет депутат Госдумы Александр АВДЕЕВ.
Сергей ТАРАРИН.
Ненанд СТЕФАНОВИЧ и Роман МИРОШНИЧЕНКО.
Клемен АДАМЛЬЕ и Уршка КАСТЕЛИЧ.
Оркестр «Русская филармония».
23 мая «Мир гитары» продолжится программой «Сны в зеркале: Satie-видения» – авторским проектом Дмитрия Илларионова с видеоартом и видеоантрактом.
Вечером 24 мая в зале Калужской филармонии любителей блюза ждёт «Фестивальный джем» в исполнении группы «Федулова», специального гостя Тимофея Дорофеева и польской группы Лешека Чихоньского.
Четверг посвящён Аргентине и Испании. Мировые гитарные премьеры подготовили Эдуардо Исаак (Аргентина), Карлос Пиньяна (Испания) и Дмитрий Илларионов (Россия).
Грандиозным закрытием фестиваля 26 мая станет программа лауреата премии Grammy Эл Ди Меолы «Al di Meola – Beatles & More».
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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