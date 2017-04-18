Фильм о трагедии русской эмигрантки покажут в Калуге

В четверг, 20 апреля, в 18:00 в Большом зале Краеведческого музея состоится очередное заседание киноклуба «Русский путь». На этот раз будет демонстрироваться фильм «18 секунд» (режиссёр Алексей Бурыкин), посвящённый яркой и трагической судьбе героини Второй мировой войны, русской эмигрантки, княгини Вики (Веры) Оболенской.
Вера Оболенская – русская эмигрантка, одна из руководителей Французского сопротивления. Фильм, в основе которого – рассказ Людмилы Флам, автора книги «Вики. Княгиня Оболенская», - о ней. Но не только. Судьба Оболенской проецируется в наше время: на экране – современные молодые люди в Москве и Париже. Способны ли они совершать те поступки, которые, не раздумывая, совершала она, отдав свою 33-летнюю жизнь за принципы, которым была верна? Честь и человеческое достоинство, самопожертвование и верность – исчезли ли эти понятия для нас, людей «глобального человейника» ХХI века? 18 секунд – столько времени прошло с момента, когда Вики легла на гильотину, до отсечения лезвием её головы. Вся жизнь перед глазами… казалось бы, обыкновенная жизнь; на деле - крестный путь Веры Оболенской…
Вход на мероприятие свободный.
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