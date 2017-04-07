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«И носило меня, как осенний листок…»

07.04.2017 12:54 2 454 Владимир Карпов
«И носило меня, как осенний листок…»

«Пять вечеров» А. Володина в постановке Петра Орлова на сцене Калужского драмтеатра.

Действие этой задушевной мелодрамы, написанной Александром Володиным в конце 50-х годов прошлого века, происходит не в лирическом вакууме, как бывает с мелодрамами.

Путешествие во времени свершилось

Это отлично поняли создатели спектакля и воплотили на сцене редкостно убедительный портрет времени, образ огромной неустроенной страны с толпами вырванных из почвы и носимых ветрами людей. Отсюда - хаотичное движение по сцене бедно одетых людей с чемоданами. Основным строительным материалом для декораций тоже становится чемодан. Такой спектакль наглядно демонстрирует тем, кто ещё не понял, действительную роль в театре художника-постановщика. И сегодня это Людмила Некрасова. Прекрасная работа! Из чемоданов она составляет интерьер квартиры. Лёгкий поворот конструкций - и перед нами плацкартное купе или помещение телеграфа. И всё - из чемоданов и каких-то фанерных ящиков. И вся жизнь - на чемоданах, вся какая-то коричневато-сероватая, неустроенная. Художник по костюмам Оксана Богданович тщательно одела персонажей в наряды, носимые скромными советскими людьми более полувека назад: полинялый халатик, длиннющее мужское пальто (его не шили, но строили), непритязательную молодёжную курточку и пр.

Большая роль большой актрисы

Вдуматься бы нам всем, сегодняшним, сытым и устроенным, легко рвущим человеческие связи, в историю, рассказанную Александром Володиным. Перед нами горестная судьба двух людей, которые глубоко любили, да не сложилось… Ничего удивительного: война, блокада, ранения, возможный лагерь. Раскидало. Почему немедленно не бросились в объятия, когда всё закончилось? О том и речь.

Ольга ПЕТРОВА и Екатерина БУРЕНИЧЕВА.

Тамара, которую играет Ольга Петрова, - вся потухшая, усталая. Где та молодая красавица, которой все восхищались? Работа-дом, работа-дом. Актриса передаёт состояние немолодой женщины, у которой уже ничего в жизни не случится. Она старательно уговаривает себя: «У меня всё хорошо!». Но ужас одиночества временами бурно прорывается наружу. Великолепный режиссёрский ход Петра Орлова - водопад фронтовых писем, который вдруг буквально сбивает героиню с ног. Встретив старую любовь, Тамара расцветает и в то же время страшно боится потерять всё опять. Большая зрелая роль большой актрисы.

Судьба Ильина - хождение по мукам. Обещавший стать талантливым инженером, он прошёл всё, что можно пройти в России, и оказался шофёром на Крайнем Севере. Леонид Клёц играет пожившего мужчину, изломанного, но не сломленного.

Леонид КЛЁЦ и Захар МАШНЕНКОВ.

Екатерина КЛЕЙМЁНОВА и Леонид КЛЁЦ.

Сезон Буреничевой в разгаре!

Слава, племянник героини, которого играет Вячеслав Соколов (в очередь с Александром Пановым), - шалопайствующий мальчишка-студент. Ему непонятны и раздражительны запутанные отношения взрослых. Но, принимая в них участие, он становится взрослее, проявляет себя не по-детски чутким и порядочным.

Героиню Екатерины Буреничевой тоже Катей зовут. Взбалмошная болтушка, она может показаться навязчивой, но раскрывается глубиной и сердечностью. И откуда Володин знал, создавая пьесу, что роль Кати он пишет для этой маленькой, худенькой и такой обаятельной калужской девчонки? И это после роли Джульетты!

Мужчина, чего же вы кричите?

Всё было бы совсем хорошо, если бы господа актёры так не налегали на свои голосовые связки. Особенно в первом акте - крик стоит пугающий. Прибавьте ещё бурную жестикуляцию - и картина театрального перебора вполне складывается.

P.S. Теперь о неприятном.

Сограждане-зрители! Вы все очень благополучные люди. И вам не возвращаться из театра в темноте по заснеженному полю под вой волков. Так почему же выходящие на поклон актёры видят в изобилии ваши крепкие зады, обтянутые дорогими портами и юбками, несущиеся в гардероб? Не будьте хамами! Это неправда, что театр начинается с вешалки. Театр начинается с культуры.


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Тэги: культура театр

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