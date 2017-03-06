Артамонов попросил не превращать ИКЦ в Дом культуры

В первый день весны в Калужском ИКЦ было шумно и многолюдно. Казалось, здесь собрался весь цвет Калуги: министры, руководители областных и городских управлений, актёры, музыканты, художники, предприниматели. Гостей встречали девушки-барабанщицы и артисты, перевоплотившиеся в живые скульптуры, в которых угадывались (иногда, правда, с трудом) раскинувший руки Гагарин, Циолковский, бронзовая Театралка, спрашивающая лишний билетик, Женщина с младенцем из Сквера матери.

Заглянув в хореографический зал, можно было увидеть маленьких танцовщиц, которые демонстрировали великолепную растяжку и удивительную гибкость. На стенах выставочного зала – картины современных художников. В фойе звучали мелодии в исполнении музыкантов областного драматического театра. В зале-трансформере играл Калужский молодёжный симфонический оркестр. В кафе на втором этаже можно было выпить кофе, а заодно и полюбоваться роскошными видами, открывающимися из панорамных окон.

Одним словом, если не знать, что ИКЦ построили всего два месяца назад, можно было подумать, что работает он давно и счастливо. На самом же деле центр пока даже не открылся, а вся эта творческая суета случилась там по причине заседания коллегии областного министерства культуры и туризма. Вообще ожидалось, что церемония открытия учреждения состоится как раз 1 марта. Во всяком случае, именно эта дата озвучивалась в январе. Однако незадолго до коллегии стало известно, что откроется ИКЦ позже. Когда именно, пока неизвестно.

- В данный момент набирается штат, оформляется последняя документация, ведётся набор детей в студии. То есть идёт процесс наладки работы учреждения, - прокомментировал нам министр культуры и туризма региона Павел СУСЛОВ. – Открыть его мы хотели бы, когда всё будет готово, когда будет висеть расписание. Не хотелось бы, чтобы было так, как часто бывает: ленточку перерезали, а потом тут что-то не заработало и тут. Это неправильно.

- Сейчас мы работаем в тестовом режиме, - рассказывает художественный руководитель Инновационного культурного центра Калуги Анна СЕНАТОВА. – Потихонечку осваиваем наш прекрасный зал. Уже объявляем набор в Школу документального кино. Это будет высокий уровень. С нами планируют сотрудничать такие знаковые фигуры в телевидении и документалистике, как Марина Разбежкина, Светлана Сорокина. Возглавит проект Юрий Бурцев, который стоял у истоков создания ТРК «Ника». Сейчас он преподаёт режиссуру в Высшей школе экономики. Обучение продлится 5 месяцев. Затем каждый участник снимет свой фильм. Мы обязательно устроим широкий просмотр их работ. Большой интерес к проекту проявляют взрослые операторы и фотографы, которые говорят, что им хотелось бы совершенствоваться, глотнуть свежего воздуха, получить новую информацию из первых рук. Планируем проведение фестиваля документального кино. Он будет международным.

С нами дружит Антон Долин (кинокритик, журналист. – Прим. ред.) У нас есть возможность предоставить ему прекрасную площадку для проведения лекций. Наш большой зал рассчитан на 350 мест. Есть также замечательный маленький лекторий на 50 человек, который оборудован проектором и роскошным экраном. Хотя мы не являемся настоящей кинопрокатной площадкой, тем не менее, теме кино будем уделять большое внимание. Помимо этого у нас есть открытая площадка. Мы мечтаем о том, что в тёплое время года будем показывать там кино под звёздным небом. С нами очень хочет сотрудничать Москва. Причём люди готовы приезжать практически задаром: читать лекции, устраивать мастер-классы, привозить своё кино. Им это очень интересно.



Предмет особой гордости калужского ИКЦ – зал-трансформер на 350 мест.



Открытая площадка для кинопоказов в тёплое время года.

На заседании коллегии министерства культуры участники совещания много говорили о том, какие надежды возлагаются на ИКЦ. В будущем он должен стать уникальным культурным пространством и визитной карточкой не только города, но и региона.

- Я хотел бы надеяться, что здесь всегда будет кипеть жизнь, что люди, которые стремятся развить себя, проявить в разных ипостасях свой талант, смогут приходить сюда как в свой родной дом и дерзать, пробовать, развиваться, - сказал на совещании губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. – Я сказал в шутку или не в шутку, а всё-таки это должно быть у вас в запасе: если вдруг по каким-то причинам не сможете и превратитесь в обычный Дом культуры, тогда придут сюда дети и будет здесь Дом творчества юных. Эти уж точно сумеют наполнить жизнью любые стены. Но я надеюсь, что до этого не дойдёт.

- Это место никогда не превратится в Дом культуры, - уверена Анна Сенатова. – Наши смелые начинания, где-то даже необычные для Калуги формы современного искусства, не будут носить провокативный характер, но, тем не менее, мы собираемся развивать здесь всяческие новшества.

Несмотря на то что официально Инновационный культурный центр ещё не открылся, уже через неделю здесь стартует его первый масштабный проект «Действующие лица». Это цикл лекций и творческих встреч с представителями современной отечественной культуры: режиссёрами, художниками, кинематографистами, актёрами, писателями, архитекторами, культурологами, критиками. Первым гостем станет литературовед, телеведущий, писатель Александр Архангельский. Встреча с ним состоится 15 марта.

- Лекция называется «Что может культура». Без вопросительного знака на конце, - говорит Сенатова. – То есть культура априори может очень многое. Мы придумали лозунг: «Культура – импульс к развитию региона». Мне он нравится. Потому что не только экономика даёт толчок и движет вперёд развитие.

Наша справка

Строительство Инновационного культурного центра началось в июле 2015 года, завершилось – в конце 2016-го. Автором проекта является архитектурное бюро «WOWHAUS» (Москва). Его реализация обошлась федеральному бюджету в 667 миллионов рублей. Приоритетными направлениями ИКЦ станут театр, хореография, спорт, мультимедиа (фотография, кино, видеоарт). В какую сумму обойдётся областной казне содержание учреждения, на данный момент неизвестно.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.