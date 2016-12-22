«Однажды за вечер мы заработали по 170 рэ!»

14 декабря в Рок-музее у Валентина Черняка состоялся очередной «подвальник». Хотя очередным концерт музыкантов, блиставших в 70-е и 80-е годы на сценах калужских ресторанов и с тех пор вместе больше никогда не игравших, назвать язык не поворачивается. Событие это вполне можно отнести к разряду уникальных.

Четыре Музыканта, четыре зубра, четыре легенды с разными судьбами и биографиями, объединённые одним бесценным качеством — большим талантом: Дмитрий Галицкий (клавиши, вокал), Евгений Терехов (гитара, вокал), Виктор Хвостов (бас-гитара, вокал) и Геннадий Суханов (ударные), — играли и пели для, собственно, тоже не самых последних «пацанов» и «девчонок» этого города, возвращая и себя, и зрителей от песни к песне, от шутки к шутке, от воспоминания к воспоминанию в эпоху юности.

Дмитрия Галицкого и сегодня практически невозможно застать в Калуге. Его гастрольная жизнь не прекращается с тех самых пор, когда в 1978-м он стал клавишником и солистом одного из самых популярных в СССР ВИА «Синяя птица». Были в его творческой жизни и сотрудничество с Вячеславом Малежиком, Светланой Лазаревой, Евгением Осиным, Валерием Ободзинским, группой «ДДТ». Сегодня Песок, как называют его поклонники и коллеги-музыканты, снова колесит по необъятным просторам России и ближнего зарубежья со своей «Птицей» имени себя любимого.

Виктор Хвостов — легенда калужской ресторанной музыки, самый востребованный в этом жанре певец, напротив, практически никогда не покидал пределов родного города. Ещё совсем недавно его неповторимый голос можно было неожиданно услышать в самых разных точках общепита Калуги и заказать одну из 700 песен его постоянно пополняющегося репертуара. Его манера исполнения уникальна. Любую, даже самую незатейливую песенку Виктор Александрович элегантно превращает в маленький спектакль. А чувство юмора и талант конферансье по сей день заставляют влюбляться в него дам разного возраста и сословия.

В. ХВОСТОВ, Г. СУХАНОВ и Е. ТЕРЕХОВ.

Евгений Терехов известен землякам проникновенным голосом и тончайшими вокальными мелизмами, а музыкантам — уникальными гитарами собственного производства. Когда Владимир Гапонов приехал в Москву на прослушивание в ту же «Синюю птицу», его фирменным «Gibson» живо заинтересовались профессионалы. Каково же было удивление гитаристов-виртуозов, когда они узнали, что это копия авторства калужанина Терехова. И вскоре многие известные музыканты стали счастливыми обладателями тереховских инструментов.

Геннадий Суханов по-прежнему в форме, хотя с профессией барабанщика уже давно «завязал». Всю сознательную жизнь он работает на заводе. А когда-то на то, как и (о Боже!) на какой шикарной установке играет волосатый ударник, прозванный почему-то Полом Маккартни, бегал смотреть пятнадцатилетний Песок. А потом и сам присоединился к группе «Листья», сводившей с ума девчонок на танцах в клубе «Строитель». Тогда «Листья» были самыми популярными в Калуге. Позже Маккартни-Суханов играл в кабаках. По вечерам. А утром шёл на завод. Впрочем, и Хвостов не спал до обеда. Много лет Виктор Александрович, закончивший в своё время известный спортивный институт в Малаховке, работал учителем физкультуры и футбольным тренером.

ХВОСТОВ и ГАЛИЦКИЙ: «Правда, Витя?» — «Конечно, Дима!».

Концерты-«подвальники» за недолгое существование Рок-музея и его камерной площадки в официальном статусе обросли определёнными традициями. Примерно за неделю до события Валентин Черняк в соцсетях оповещает калужан о том, с кем предстоит встреча и когда. Желающие посетить концерт уточняют у организатора все нюансы и собираются в назначенный час. Зрители тоже готовятся заранее. И поэтому приходят, как правило, не с пустыми руками. Кто-то — с пластинками и плакатами, кто-то — с книгами и старыми фотографиями, а иные даже с раритетными музыкальными инструментами, которые тут же становятся музейными экспонатами.

Так было и в этот раз. Легендарный Евгений Запанов передал музею свою полуакустическую гитару, а Дмитрий Галицкий подарил уникальный фолиант — книгу писем Джона Леннона со своим автографом.

За час до начала концерта в «рок-подвале» уже царит дух рок-н-ролла. Едва переступив порог музея, окунаешься в атмосферу 70-х, становясь непосредственным участником ретро-вечера. Демократичная обстановка квартирника. Музыканты вместе с гостями травят свежие анекдоты. Смех, восторги. Короче, встреча старых друзей!

Что касается концерта. Впечатления — незабываемые! Такое надо видеть и слышать! Словами передать невозможно. Этому квартету можно было даже не играть и не петь — просто выйти на сцену и пару часов «держать» зал шутками и воспоминаниями.

— Мы тогда были сказочно богаты, — улыбается Виктор ХВОСТОВ. — Денег не считали. Играем в «Оке». Полный зал. Подходит директор «Зуля»: «Сколько вы здесь получаете?» «По 120», — отвечаю. «Даю по 130», — сманивает тот. Мы знаем почему. Народ туда не идёт. Рано утром собираем инструменты и вечером уже голосим в «Зуле». Директор «Оки» приходит, а нас нет. Публики нет. Все веселятся уже в другом месте. Так и гастролировали из кабака в кабак.

— Так 130 рэ — это была официальная зарплата, — подхватывает Галицкий. — А главный-то доход ресторанного музыканта — это «парнас». Самый большой был — 170 рублей за вечер. Мы тогда на троллейбусах не ездили. Только на такси!

И были песни, разложенные на три голоса! Песни, которые вот уже много-много лет берут за душу и не стареют! Проникновенный голос Терехова, неординарная манера Хвоста и, конечно же, Дима Галицкий — Песок! Его клавиши, его яркий, сильный вокал! Его мастерство, профессионализм и энергия сделали своё дело. Им потребовалось всего две репетиции, чтобы отыграть два отделения по 40 минут. На сцене были, как всегда, не просто музыканты, а настоящие Артисты, обладающие невероятным драйвом и магнетизмом. И ни капли пафосности и снобизма.

У Валентина Черняка была мечта: собрать этих мэтров вместе. Мечты сбываются!

А 4 января в 18:00 на сцене «Арены КТЗ» состоится концерт «Синей птицы Дмитрия ГАЛИЦКОГО». И под это развесёлое дело — «Встреча старых друзей!». Короче, СНОВА ВМЕСТЕ!

Эта статья была опубликована в №51 газеты «Калужский перекрёсток» от 21.12.2016. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.