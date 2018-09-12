Разбрасывая золото по улице: скрываясь от погони вор растерял часть награбленного

46-летний житель Тулы стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Калуге в среду, 12 сентбяря. Мужчина пытался похитить золотые украшения из ювелирного магазина. Именно для этого туляк и приехал в Калугу.
- Более суток он осматривал город, выбирая торговую точку, которую можно ограбить, - сообщает пресс-служба городской полиции. - Определив место преступления, подозреваемый стал готовиться к реализации своего плана: в течение дня несколько раз заходил в один и тот же магазин, консультировался по поводу качества и стоимости тех или иных изделий. На следующий день он вновь посетил этот магазин и попросил продавца еще раз показать ему золотые цепочки якобы в подарок коллеге.
Воспользовавшись тем, что продавец отвлекся, мужчина схватил две упаковки с ювелирными изделиями общей стоимостью более полумиллиона рублей и быстро покинул магазин. Грабитель попытался скрыться во дворах, но был настигнут продавцом и пришедшим ему на выручку неравнодушным горожанином. Мужчины не только задержали злоумышленника, но и доставили его с краденными украшениями в отдел полиции.
В ходе разбирательства стало известно, что, скрываясь от погони, часть награбленного подозреваемый потерял по дороге. Золотые изделия нашли калужане и вернули в магазин.
Туляку грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие.
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