Женщина убила второго подряд любовника

В Калуге на 16 лет колонии осуждена 57-летняя женщина-убийца. Приговор на днях вынес районный суд.

В декабре прошлого года виновница распивала спиртное вместе с сожителем и другой женщиной.

Спустя непродолжительное время она из-за ревности решила убить обоих собутыльников.

- Осужденная взяла в руки нож и нанесла им женщине три удара в грудную клетку и в область правого бедра, - рассказали в среду, 1 августа, в прокуратуре Калужской области. - Находившийся рядом сожитель оттащил преступницу. Пострадавшая женщина в этот момент выбежала из квартиры и обратилась в больницу.

Тем временем злоумышленница с ножом напала на мужчину и зарезала его.

Ранее осужденная уже сидела в колонии за убийство из ревности предыдущего сожителя. Она освободилась в 2016 году.

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