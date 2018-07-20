Кондровчане сдали закладчиков полиции

Пятницу, 20 июля, можно смело назвать «чёрной» для любителей толкнуть дурь в Калужской области. Не успели мы опубликовать соощение о женщинах из Балабанова, которые по неопытности продали героин подставному лицу и попали за решетку, как из Кондрова пришла ещё одна новость на ту же тему.
Сегодня областная полиция поблагодарила жителей Кондрова за то, что благодаря им удалось задержать так называемых закладчиков наркотиков. Жители одного из дворов этого райцентра заметили подозрительных людей, которые что-то искали.
- Проанализировав поступившую в дежурную часть информацию, правоохранители предположили, что данные лица могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков, - сообщила пресс-служба областной полиции. - На место незамедлительно выехали оперативники профильного подразделения.
Полицейские выяснили что неизвестные, действительно, причастны к реализации наркотиков методом закладок. Они проследили за злодеями, собрали доказательства торгоовли наркотиками, и задержали негодяев.
Стоит сказать, что благодарность жителям Кондрова полицейские выразили, получив от них благодарственное письмо, в котором кондровчане похвалили их сотрудников за то, что те не не проигнорировали их звоночки, а отнеслись к ним со всей серьезностью.
Такое вот алаверды.
Кондровчане, увидев во дворе подозрительных типов, позвонили в полицию, благодаря чему удалось задержать наркоторговцев. А вам как часто приходилось обращаться в органы?
|
Бассейн эльгуна, морозостойкий 3,05 х 1,25м
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: