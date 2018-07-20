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Кондровчане сдали закладчиков полиции

20.07.2018 10:59 2 870 Алёна Павлова
Кондровчане сдали закладчиков полиции

Пятницу, 20 июля, можно смело назвать «чёрной» для любителей толкнуть дурь  в Калужской области. Не успели мы опубликовать соощение о женщинах из Балабанова, которые по неопытности продали героин подставному лицу и попали за решетку, как из Кондрова пришла ещё одна новость на ту же тему.

Сегодня областная полиция поблагодарила жителей Кондрова за то, что благодаря им удалось задержать так называемых закладчиков наркотиков. Жители одного из дворов этого райцентра заметили подозрительных людей, которые что-то искали. 

- Проанализировав поступившую в дежурную часть информацию, правоохранители предположили, что данные лица могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков, - сообщила пресс-служба областной полиции. -  На место незамедлительно выехали оперативники профильного подразделения. 

Полицейские выяснили что неизвестные, действительно, причастны к реализации наркотиков методом закладок. Они проследили за злодеями, собрали доказательства торгоовли наркотиками, и задержали негодяев.

Стоит сказать, что благодарность жителям Кондрова полицейские выразили, получив от них благодарственное письмо, в котором кондровчане похвалили их сотрудников за то, что те не не проигнорировали их звоночки, а отнеслись к ним со всей серьезностью. 

Такое вот алаверды.

Кондровчане, увидев во дворе подозрительных типов, позвонили в полицию, благодаря чему удалось задержать наркоторговцев. А вам как часто приходилось обращаться в органы?

 Голосование заканчивается 03/08/2018


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