Не обидь себя любимого: директор МУПа незаконно получил 743 000 рублей премий

В четверг, 19 июля, пресс-служба Управления ФСБ России по Калужской области сообщила о вступлении в законную силу решения суда в отношении директора МУП «Малоярославецстройзаказчик» Владимира Целовальникова.

Как выяснили сотрудники ФСБ, он более двух лет незаконно начислял себе премию в размере 40% от оклада.

- Тем самым он незаконно премировал себя на сумму 743 668 руб. 79 коп. и существенно нарушил права и законные интересы организации, - сообщает ведомство.

За это на директора завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Подсудимый свою вину признал полностью и возместил предприятию ущерб. С учетом этого директора приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей.

Судя по информации сайта МУП «Малоярославецстройзаказчик», осужденный продолжает работу на предприятии в прежней должности.