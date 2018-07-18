Житель Калужской области совершил убийство через 5 дней после возвращения из тюрьмы

Преступление было совершено 16 июля в Мосальском районе. Подозреваемый – 48-летний местный житель, который за 5 дней до этого освободился из мест лишения свободы.
- По версии следствия мужчина, взяв с собой нож, отправился за грибами, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области в среду, 18 июля. – По дороге подозреваемый зашёл к своему давнему знакомому, 60-летнему мужчине, на пороге дома избил его, а затем с помощью имеющегося при себе ножа совершил убийство.
Тело погибшего нападавший обложил газетами, поджёг их, после чего вернулся домой. Убитого обнаружил на следующее утро его сосед. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».
Работая на месте происшествия, оперативники увидели выходящего из леса мужчину. Тот сказал, что собирал грибы и об убийстве он ничего не знает. Но после установления его личности был заподозрен в причастности к преступлению и задержан.
- По месту жительства подозреваемого изъяты предполагаемое орудие преступления – нож – и его одежда, - сообщает Следственный комитет. – Назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая, биологическая, дактилоскопическая экспертизы. Проводятся другие следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу.
Установлен и возможный мотив совершения убийства. Как пояснил сам задержанный на допросе, убитый несколько лет назад обидел его, назвав в разговоре «вором».
Следствием инициирован вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Калужское управление СК
|
Семеро бандитов убили шестерых коллег и ранили полицейского 17.07.2018 15:21
Два иностранца наводнили Калугу героином 17.07.2018 11:30
«Левый» аккаунт не помешал следователям найти и наказать экстремиста 16.07.2018 14:11
Организаторов подпольных казино отправили в колонию 10.07.2018 16:13
Калужанин узнал, какой парфюм заказала экс-супруга, и попал под суд 10.07.2018 10:19
Кулер Socket 775 Titan TCC-NK34TZ/RF(BX) (130 ватт)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: