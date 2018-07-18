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Житель Калужской области совершил убийство через 5 дней после возвращения из тюрьмы

18.07.2018 17:46 0 333 Оксана КОЛОСОВА
Житель Калужской области совершил убийство через 5 дней после возвращения из тюрьмы

Преступление было совершено 16 июля в Мосальском районе. Подозреваемый – 48-летний местный житель, который за 5 дней до этого освободился из мест лишения свободы. 

- По версии следствия мужчина, взяв с собой нож, отправился за грибами, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области в среду, 18 июля. – По дороге подозреваемый зашёл к своему давнему знакомому, 60-летнему мужчине, на пороге дома избил его, а затем с помощью имеющегося при себе ножа совершил убийство. 

Тело погибшего нападавший обложил газетами, поджёг их, после чего вернулся домой. Убитого обнаружил на следующее утро его сосед. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство». 

Работая на месте происшествия, оперативники увидели выходящего из леса мужчину. Тот сказал, что собирал грибы и об убийстве он ничего не знает. Но после установления его личности был заподозрен в причастности к преступлению и задержан. 

- По месту жительства подозреваемого изъяты предполагаемое орудие преступления – нож – и его одежда, - сообщает Следственный комитет. – Назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая, биологическая, дактилоскопическая экспертизы. Проводятся другие следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу. 

Установлен и возможный мотив совершения убийства. Как пояснил сам задержанный на допросе, убитый несколько лет назад обидел его, назвав в разговоре «вором».

Следствием инициирован вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Фото: Калужское управление СК


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Тэги: криминал
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