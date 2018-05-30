«Отеческая любовь»: насильниками детей чаще всего оказываются отцы и отчимы

Во вторник, 29 мая, правоохранительные органы провели пресс-конференцию, посвящённую безопасности детей в летний период. Начальник отдела криминалистики СУ СК России по Калужской области Сергей КУЗНЕЦОВ сообщил, что в этом году совершено 21 преступление против половой неприкосновенности детей.
При этом чаще всего дети становятся жертвами своих близких: друзей родителей, отчимов и даже собственных отцов. Преступления совершаются в местах, где ребёнок чувствует себя в безопасности – на даче, в квартире и т.д.
Сергей Кузнецов рассказал, что детская психика устроена таким образом, что старается сразу же блокировать негатив. Поэтому важно как можно раньше опросить жертву. При этом следователи стараются минимизировать контакт ребёнка с правоохранительными органами, дабы лишний раз не травмировать.
Мы уже рассказывали о 50-летнем мужчине, который проведёт 11 лет в колонии за изнасилование падчерицы и собственной дочери. Как пояснили следователи, несколько лет падчерица скрывала то, что сделал с ней отчим. Девушка и по сей день ничего не сказала, если бы не заметила, что на странице её сводной сестры появились сообщения о том, что та хочет свести счёты с жизнь. Поговорив с ней, она выяснила, что отчим изнасиловал теперь уже и собственную дочь. Тогда девочки решили вместе обратиться в полицию.
А 49-летний житель Обнинска развращал подростков в Интернете, заведя фальшивые аккаунты и переписываясь с ними от имени детей. Среди его жертв оказалась даже подруга дочери, которая живёт от него буквально в нескольких шагах. Мужчина пытался развратить и собственного ребёнка, но девочка не повелась на его уговоры.
Количество преступлений, совершаемые в отношение детей в Интернете, с каждым годом растёт. Нередко маленьких калужан развращают люди из других региона и стран. Так, в 2017 году следователи отправляли запросы на Украину и в Австрию.
Значительная часть преступлений выявляется родителями после того, как они заглянули в переписку ребенка. Насторожить взрослых должны лица, которых ребенок и родитель не знают в реальной жизни. При любых подозрениях следователи советуют обратиться в правоохранительные органы.
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