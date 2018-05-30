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Полицейские рассказали, как подростки достают алкоголь

30.05.2018 09:08 12 1387 Елена Французова
Полицейские рассказали, как подростки достают алкоголь

Во вторник, 29 мая, в преддверии летних каникул полицейские подвели в Калуге итоги оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор».

Стражи порядка признались, что за 4 месяца этого года наблюдается рост подростковой преступности на 30%.

Во время акции полицейские выявили 9 новых подростковых «группировок», всего их в области 67. Две «группировки» были разобщены, троих несовершеннолетних поместили в Центр временного содержания.

- За 10 дней выявлено 230 административных нарушений по линии несовершеннолетних.  Подавляющее большинство нарушений выявлено взрослыми людьми, - рассказала врио отдела организации участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Калужской области Людмила СИМКИНА.

В 27 случаях подростки употребляли алкоголь. При этом только раз на продаже спиртного детям попался продавец.

Как пояснили полицейские, продавцы боятся продавать алкоголь и табак несовершеннолетним, потому что владельцу магазина придётся заплатить большой штраф. За повторную продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрена уголовная ответственность. Как правило, таких продавцов тут же увольняют.  

Но дети нашли другой способ. За символическую сумму алкоголь подросткам покупают опустившиеся люди – местные алкоголики.

- Таких лиц выявить очень сложно. Для них предусмотрена административная ответственность. Уже 50 человек к ней привлечены, - подчеркнула Симкина. – Есть люди с активной жизненной позицией, которые сообщают, что дети собираются у магазинов, возможно продажа алкоголя.

Полицейские говорят, что летом для них самое главное обеспечитесь трудных подростков занятостью.


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Тэги: криминал дети людмила симкина
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