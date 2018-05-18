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На Силикатном мужчины до смерти забили приятеля

18.05.2018 15:29 0 1088 Елена Французова
На Силикатном мужчины до смерти забили приятеля

33-летний и 39-летний мужчины осуждены за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, из-за которого пострадавший скончался.

В марте прошлого года осуждённые выпивали со своей жертвой. Как сообщает 18 мая прокуратура Калужской области, преступники избили мужчину руками и ногами, а потом вынесли его к подъезду дома №12 по улице Гурьянова. С тупой травмой головы и живота пострадавшего доставили в Калужскую областную клиническую больницу. В итоге он скончался.

На суде преступники свою вину не признали, пытаясь переложить ответственность за смерть знакомого друг на друга.

Одного из них приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, другого - к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.


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Тэги: криминал
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