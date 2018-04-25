На 160 тысяч оштрафовали девушку, зарегистрировавшую мигрантов

В Думиничском районе на днях вынесли приговор по уголовному делу 24-летней девушки. Её признали виновной в фиктивной регистрации мигрантов.

Как рассказали в среду, 25 апреля, в прокуратуре Калужской области, она поставила на учёт по месту пребывания 7 граждан Таджикистана. Однако на самом деле они в её доме не жили.

Суд принял решение оштрафовать виновницу на 160 тысяч рублей.