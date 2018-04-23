За слив серной кислоты мужчина заплатит 500 тысяч

На днях вынесен приговор 39-летнему жителю Московской области. Как мы уже рассказывали, он захоранивал отходы серной кислоты на территории Дзержинского, Юхновского и Малоярославецкого районов Калужской области.

При этом в Дзержинском и Юхновском районе отходы были обнаружены на территории национального парка «Угра», сообщает в понедельник, 23 апреля, областная прокуратура.

Вину на суде мужчина не признал. Но суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.