За слив серной кислоты мужчина заплатит 500 тысяч

На днях вынесен приговор 39-летнему жителю Московской области. Как мы уже рассказывали, он захоранивал отходы серной кислоты на территории Дзержинского, Юхновского и Малоярославецкого районов Калужской области.
При этом в Дзержинском и Юхновском районе отходы были обнаружены на территории национального парка «Угра», сообщает в понедельник, 23 апреля, областная прокуратура.
Вину на суде мужчина не признал. Но суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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