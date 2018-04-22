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Ревнивый муж выстрелил в соперника из ракетницы

22.04.2018 20:08 0 323 Дмитрий Ивьев
Ревнивый муж выстрелил в соперника из ракетницы

Конфликт между двумя мужчинами произошёл на остановке в Малоярославце. Об этом в воскресенье, 22 апреля, рассказали в УМВД по Калужской области.

- Конфликт произошел на почве ревности - подозреваемый приревновал свою супругу к коллеге по работе и решил выяснить отношения с предполагаемым соперником, прихватив с собой ракетницу, - говорят в полиции. - Когда потерпевший возвращался с рабочей смены домой на служебном автобусе, подозреваемый подкараулил его у остановки и в ходе состоявшегося разговора не только высказал угрозы убийством, но и произвел выстрел в лицо своему собеседнику.

Пострадавший с травмами лица попал в больницу.

По статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.


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Тэги: криминал
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