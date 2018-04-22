Ревнивый муж выстрелил в соперника из ракетницы

Конфликт между двумя мужчинами произошёл на остановке в Малоярославце. Об этом в воскресенье, 22 апреля, рассказали в УМВД по Калужской области.

- Конфликт произошел на почве ревности - подозреваемый приревновал свою супругу к коллеге по работе и решил выяснить отношения с предполагаемым соперником, прихватив с собой ракетницу, - говорят в полиции. - Когда потерпевший возвращался с рабочей смены домой на служебном автобусе, подозреваемый подкараулил его у остановки и в ходе состоявшегося разговора не только высказал угрозы убийством, но и произвел выстрел в лицо своему собеседнику.

Пострадавший с травмами лица попал в больницу.

По статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью» предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.