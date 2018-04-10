Предпринимателю за взятку грозит штраф в 1,5 миллиона

Предприниматель из Людиново обвиняется в даче взятки.

- По версии следствия, 20 февраля женщина попыталась за взятку в 20 тысяч рублей решить вопрос с начальником отделения экономической безопасности Людиновской полиции, - сообщает во вторник, 10 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета.

В её магазине была обнаружена табачная продукция без марок специального акцизного сбора РФ. 370 пачек белорусских сигарет было изъято полицейскими.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит штраф до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 8 лет.