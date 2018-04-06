Зэк сеял зло «ВКонтакте» прямо из колонии

Заключенного одной из колоний-поселений Калужской области приговорили к штрафу за распространение экстремистских материалов, сообщает в пятницу, 6 апреля, пресс-служба прокуратуры.
Зэк опубликовал в соцсети «ВКонтакте» ряд текстов и аудиоматериалов, включённых в федеральный список экстремистских.
- Кроме того, мужчина при отбывании наказания в нарушение требований уголовно-исполнительного законодательства, пользовался средствами связи, позволяющими посещать социальную сеть «Вконтакте» и мер к удалению запрещенной информации, не принимал, - особо подчёркивают в прокуратуре.
Суд приговорил заключенного к штрафу. Его размер и причины, по которым стал возможным тот факт, что заключённый имеет доступ в интернет, не уточняются.
Решение суда в законную силу не вступило.
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