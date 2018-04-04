Собачники пособачились: виновный в поножовщине из-за питомцев получил 4 года

51- летний мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.
Как мы рассказывали, в сентябре прошлого года в Калуге сцепились собачники.
- Рано утром во дворе своего дома калужанин выгуливал двух собак, - сообщает в среду, 4 апреля, областная прокуратура. - В это время, незнакомый ранее ему мужчина в этом же дворе также выгуливал своих собак. Собаки сцепились друг с другом. Мужчины стали их растаскивать поругались, а затем и подрались.
В ходе драки 51-летний калужанин достал из кармана нож и нанес им не менее 3 ударов своему оппоненту, причинив тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.
В ходе судебного заседания подсудимый вину признал частично, утверждая, что ножом ударов потерпевшему не наносил.
Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
Представитель потерпевшего посчитал наказание мягким и обжаловал приговор. Однако судебная коллегия оставила его без изменения. Приговор вступил в законную силу.
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