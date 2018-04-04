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Смертельное отравление малыша: медсестре «Скорой» вынесли приговор

04.04.2018 12:01 12 3015 Елена Французова
Смертельное отравление малыша: медсестре «Скорой» вынесли приговор

31-летняя медсестра станции скорой помощи ЦРБ Жуковского района признана виновной в оказании услуг ненадлежащего качества. 

Как мы рассказывали, в мае 2016 года от отравления умер 4-летний мальчик

6 мая в «Скорую» обратилась пожилая женщина и сообщила, что её внуку стало плохо, мальчик отравился валерианой. Медсестра бригаду к ребёнку не отправила. Согласно материалам уголовного дела, на телефон «Скорой» поступило более 10 звонков от бабушки. Медсестра давала ей советы по телефону. 7 мая около 4 часов утра ребенок всё же был доставлен в больницу, где констатировали его смерть.

- Несвоевременное оказание надлежащей медицинской помощи несовершеннолетнему привело к его смерти, - сообщает в среду, 4 апреля, областная прокуратура.

Медсестра полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год, с испытательным сроком 2 года.

Также она заплатит штраф - 120 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.


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Тэги: криминал
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