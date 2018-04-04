Женщина присвоила пенсии беспомощных пациентов

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности одного из медицинских учреждений Жиздринского района полицейские выявили несколько фактов незаконного присвоения денег пациентов.

По версии оперативников, 26-летняя сотрудница учреждения, воспользовавшись беспомощным положением людей, находящихся на лечении, присваивала их пенсии и единовременные денежные выплаты. Сумма ущерба составила более 460 тысяч рублей.

За присвоение или растрату женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.