Инспектора ДПС оштрафовали на 1,2 миллиона

В Жуковском районе уже бывший инспектор ДПС заплатит штраф в 1,2 миллиона рублей. На днях его признали виновным в получении взятки.
- 29 августа 2017 года 37-летней инспектор ДПС, неся службу в селе Чаусово Жуковского района, остановил нетрезвого водителя, - рассказали 28 марта в региональном управлении Следственного комитета. - Сотрудник полиции предложил автолюбителю решить возникшую проблему и разойтись «с миром» за 20 000 рублей, на что последний согласился, передав 12 000 рублей. Остальную часть взятки он обязался передать через день. Однако на следующий день водитель направился не к инспектору ДПС, а в Следственный комитет.
В течение 4 лет виновник также не сможет занимать должности государственного служащего.
Водитель от уголовной ответственности был освобожден, так как добровольно сообщил о преступлении.
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