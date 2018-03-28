Главная > Новости > Криминал

Инспектора ДПС оштрафовали на 1,2 миллиона

28.03.2018 12:06 8 2461 Дмитрий Ивьев
Инспектора ДПС оштрафовали на 1,2 миллиона

В Жуковском районе уже бывший инспектор ДПС заплатит штраф в 1,2 миллиона рублей. На днях его признали виновным в получении взятки.

- 29 августа 2017 года 37-летней инспектор ДПС, неся службу в селе Чаусово Жуковского района, остановил нетрезвого водителя, - рассказали 28 марта в региональном управлении Следственного комитета. - Сотрудник полиции предложил автолюбителю решить возникшую проблему и разойтись «с миром» за 20 000 рублей, на что последний согласился, передав 12 000 рублей. Остальную часть взятки он обязался передать через день. Однако на следующий день водитель направился не к инспектору ДПС, а в Следственный комитет.

В течение 4 лет виновник также не сможет занимать должности государственного служащего.

Водитель от уголовной ответственности был освобожден, так как добровольно сообщил о преступлении.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал
Еще новости из рубрики «Криминал»

Калужанину грозит 2 года колонии за ёлки к Новому году 28.03.2018 15:34

Ревнивица зарезала мужчину и пыталась убить соперницу 27.03.2018 12:58

На пьяного избирателя завели уголовное дело 26.03.2018 15:43

16-летнюю девушку изнасиловали в Калуге 26.03.2018 14:12

Калужанин открыл стрельбу по мужчинам, испражнявшимся во дворе 26.03.2018 12:59

Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Новости компаний

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в Правгороде

Увольнение на испытательном сроке: в чем причина?

Работа рынка Форекс в период кризиса

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Юмор и флуд - С наступающим наших всемогущих и прекрасных)))

Viktorch1311 07 мар 2018 12:34

Хорошая музыка - Прекрасное далёко

drughunter 07 мар 2018 07:34

Новости партнеров

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

Как выбрать удобный и безопасный трехколесный велосипед для ребенка?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.