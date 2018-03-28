Инспектора ДПС оштрафовали на 1,2 миллиона

В Жуковском районе уже бывший инспектор ДПС заплатит штраф в 1,2 миллиона рублей. На днях его признали виновным в получении взятки.

- 29 августа 2017 года 37-летней инспектор ДПС, неся службу в селе Чаусово Жуковского района, остановил нетрезвого водителя, - рассказали 28 марта в региональном управлении Следственного комитета. - Сотрудник полиции предложил автолюбителю решить возникшую проблему и разойтись «с миром» за 20 000 рублей, на что последний согласился, передав 12 000 рублей. Остальную часть взятки он обязался передать через день. Однако на следующий день водитель направился не к инспектору ДПС, а в Следственный комитет.

В течение 4 лет виновник также не сможет занимать должности государственного служащего.

Водитель от уголовной ответственности был освобожден, так как добровольно сообщил о преступлении.