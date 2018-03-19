Подростки вынесли золото из квартиры знакомой девушки

В Людиново 14-летнего подростка обвиняют в краже.
25 декабря молодой человек вместе с приятелем встретил 14-летнюю знакомую. Они толкнули девушку на землю, и у той из кармана выпали ключи от квартиры.
Воспользовавшись ситуацией, ребята подобрали ключи, проникли в квартиру и похитили золотые ювелирные украшения на общую сумму 17 700 рублей, уверено следствие. Золото подростки сдали в магазин ювелирных украшений, а вырученные деньги потратили.
- Молодой преступник в ходе следствия дал признательные показания, подробно изложив обстоятельства совершения им преступления, - сообщает в понедельник, 19 марта, калужское региональное управление Следственного комитета.
Подростку грозит до шести лет лишения свободы. Его приятель пока не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Фото: СК по Калужской области.
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