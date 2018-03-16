На закрывшегося в «Жигулях» водителя завели уголовное дело

На 19-летнего жителя Калуги завели уголовное дело. Молодой человек подозревается в применении насилия в отношении полицейского. Как мы уже рассказывали, конфликт между сотрудником ГИБДД и водителем «шестерки» произошёл в конце февраля на площади Победы в Калуге. Видео выложили в группе «Калуга жесть».

Дорожные полицейские остановили «Жигули» и хотели проверить тонировку стекол. 19-летний водитель заперся в машине, отказался предоставить документы и открыть дверь. Всё общение с сотрудниками полиции он вел через маленькое треугольное окошко. В какой-то момент сотрудник ГИБДД улучил время и резко просунул руку в окошко, пытаясь дотянуться до блокиратора двери и открыть её. Однако водитель схватил инспектора за руку и не отпускал. Тогда сотрудник ГИБДД несколькими ударами разбил стекло, открыл дверь и при помощи коллеги скрутил молодого человека.

- Согласно данным медицинского освидетельствования у инспектора зафиксированы повреждения пальцев руки, - сообщает в пятницу, 16 марта, калужское региональное управление Следственного комитета.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.