На закрывшегося в «Жигулях» водителя завели уголовное дело

На 19-летнего жителя Калуги завели уголовное дело. Молодой человек подозревается в применении насилия в отношении полицейского. Как мы уже рассказывали, конфликт между сотрудником ГИБДД и водителем «шестерки» произошёл в конце февраля на площади Победы в Калуге. Видео выложили в группе «Калуга жесть».
Дорожные полицейские остановили «Жигули» и хотели проверить тонировку стекол. 19-летний водитель заперся в машине, отказался предоставить документы и открыть дверь. Всё общение с сотрудниками полиции он вел через маленькое треугольное окошко. В какой-то момент сотрудник ГИБДД улучил время и резко просунул руку в окошко, пытаясь дотянуться до блокиратора двери и открыть её. Однако водитель схватил инспектора за руку и не отпускал. Тогда сотрудник ГИБДД несколькими ударами разбил стекло, открыл дверь и при помощи коллеги скрутил молодого человека.
- Согласно данным медицинского освидетельствования у инспектора зафиксированы повреждения пальцев руки, - сообщает в пятницу, 16 марта, калужское региональное управление Следственного комитета.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
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