Калужанин похитил бывшую жену

36-летнего калужанина на днях признали виновным в похищении бывшей жены.

Как сообщает в понедельник, 12 марта, прокуратура Калужской области, мужчина подстерёг экс-супругу и, приставив нож к её животу, повалил женщину на землю и избил. Затем затащил её в машину и довёз до своего дома. Когда несчастная попыталась убежать, он её вновь жестоко избил.

- При этом хватал руками за шею и сдавливал горло, а также скручивал и затягивал цепочку на её шее, от чего она потеряла сознание, - подчёркивают в ведомстве. – Схватив женщину за волосы, он потащил её по ступеням лестничной площадки к себе в квартиру.

На шум вышли соседи. У одного из них женщина смогла укрыться до приезда полиции.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшей кровоподтеки на шее и множественные ссадины по всему телу. Однако свою вину на суде мужчина не признал, заявив, что у него с бывшей супругой была обычная ссора.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что пока приговор не вступил в законную силу.