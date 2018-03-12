Калужанин похитил бывшую жену

36-летнего калужанина на днях признали виновным в похищении бывшей жены.
Как сообщает в понедельник, 12 марта, прокуратура Калужской области, мужчина подстерёг экс-супругу и, приставив нож к её животу, повалил женщину на землю и избил. Затем затащил её в машину и довёз до своего дома. Когда несчастная попыталась убежать, он её вновь жестоко избил.
- При этом хватал руками за шею и сдавливал горло, а также скручивал и затягивал цепочку на её шее, от чего она потеряла сознание, - подчёркивают в ведомстве. – Схватив женщину за волосы, он потащил её по ступеням лестничной площадки к себе в квартиру.
На шум вышли соседи. У одного из них женщина смогла укрыться до приезда полиции.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшей кровоподтеки на шее и множественные ссадины по всему телу. Однако свою вину на суде мужчина не признал, заявив, что у него с бывшей супругой была обычная ссора.
Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Отметим, что пока приговор не вступил в законную силу.
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