Работницы магазина заперли грабителя

На одной из улиц Калуги задержан 18-летний грабитель. Во вторник, 27 февраля, об этом рассказали в региональном управлении Росгвардии.

- На месте происшествия к наряду обратились работники магазина, которые рассказали, что в служебное помещение зашел неизвестный гражданин и пытался похитить личные вещи продавцов, - говорят в ведомстве. - Испугавшись, женщины выбежали на улицу, закрыли магазин снаружи и вызвали вневедомственную охрану Росгвардии.

У подозреваемого нашли кошелек, принадлежащий сотруднице магазина. На молодого человека завели уголовное дело.