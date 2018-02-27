Работницы магазина заперли грабителя

На одной из улиц Калуги задержан 18-летний грабитель. Во вторник, 27 февраля, об этом рассказали в региональном управлении Росгвардии.
- На месте происшествия к наряду обратились работники магазина, которые рассказали, что в служебное помещение зашел неизвестный гражданин и пытался похитить личные вещи продавцов, - говорят в ведомстве. - Испугавшись, женщины выбежали на улицу, закрыли магазин снаружи и вызвали вневедомственную охрану Росгвардии.
У подозреваемого нашли кошелек, принадлежащий сотруднице магазина. На молодого человека завели уголовное дело.
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