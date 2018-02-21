Калужанин в пивнухе устроил подпольное казино

31-летнего калужанина обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

- По версии следствия, противоправная деятельность осуществлялась в помещении пивного магазина, расположенного на улице Московской, - сообщает в среду, 21 февраля, калужское региональное управление Следственного комитета.

Уголовное дело направлено в суд.

Владельцу подпольного игрового клуба грозит до двух лет лишения свободы.