Вынесен приговор убийце, закопавшему приятеля на даче

Как мы рассказывали, в апреле прошлого года в деревне Галкино нашли тело 48-летнего мужчины, который числился попавшим без вести. Труп был закопан во дворе дачи.

По подозрению в убийстве был задержан знакомый погибшего.

В январе мужчины выпивали на даче погибшего и поругались.

- В результате обвиняемый нанес потерпевшему обухом топора не менее 5 ударов в голову, - сообщает в четверг, 15 февраля, прокуратура Калужской области.

Мужчина скончался на месте. Гость закопал его труп на территории садово-дачного участка, после чего похитил строительные материалы и инструменты убитого.

Суд приговорил виновника к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В настоящее время приговор пока не вступил в законную силу.