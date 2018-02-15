Вынесен приговор убийце, закопавшему приятеля на даче

Как мы рассказывали, в апреле прошлого года в деревне Галкино нашли тело 48-летнего мужчины, который числился попавшим без вести. Труп был закопан во дворе дачи.
По подозрению в убийстве был задержан знакомый погибшего.
В январе мужчины выпивали на даче погибшего и поругались.
- В результате обвиняемый нанес потерпевшему обухом топора не менее 5 ударов в голову, - сообщает в четверг, 15 февраля, прокуратура Калужской области.
Мужчина скончался на месте. Гость закопал его труп на территории садово-дачного участка, после чего похитил строительные материалы и инструменты убитого.
Суд приговорил виновника к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В настоящее время приговор пока не вступил в законную силу.
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