Мужчина убил жену и через несколько часов погиб в аварии с автовозом

Как мы рассказывали, в ночь на понедельник, 12 февраля, на трассе М3 «Украина» в районе Балабаново столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль «Фольксваген». 54-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия.
По словам водителя автовоза, «Фольксваген» двигался со скоростью около 60 км/ч, легковушку не заносило, будто погибший автомобилист специально выехал на встречку либо заснул.
Во вторник, 13 февраля, выяснилось, что погиб житель Наро-Фоминска. Накануне ДТП во время ссоры он убил свою бывшую жену. А затем скрылся на автомобиле.
- 11 февраля в дежурную часть полиции обратилась 14-летняя девочка с сообщением, что отец сильно избил на её глазах маму, и она лежит в квартире без сознания, - сообщает Следственный отдел по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области. - Сотрудники полиции обнаружили тело женщины на полу на кухне с множественными проникающими ножевыми ранами и ушибами.
С места происшествия изъят разводной ключ и кухонный нож, назначено проведение экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
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