Без денег и отдыха: жертвами турфирм стали 24 калужанина

50-летнего жителя Калуги обвиняют в мошенничестве. В 2014 году он руководил 4 турфирмами. У каждой из них были свои номинальные руководители - знакомые и родные обвиняемого.
- Мужчина разработал преступную схему, согласной которой денежные средства, поступившие от добросовестных граждан, предназначенные для оплаты туристических туров с выездом за пределы страны не направлялись туроператору, а присваивались самим обвиняемым, - сообщает в пятницу, 2 февраля, прокуратура Калужской области.
Таким образом было обмануто 24 калужанина. Ущерб превысил 2 миллиона рублей.
В июле 2017 обвиняемого была взята подписка о невыезде. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.
Руководителю турфирм грозит до 6 лет лишения свободы.
|
25-летний мужчина попался с крупной партией героина 02.02.2018 10:17
Женщина зарезала мужа на день рождения ребёнка 01.02.2018 16:06
В Калуге угонщик снял с легковушки аккумулятор 01.02.2018 13:28
Женщина попалась на афере с гаражами 01.02.2018 10:20
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: