Без денег и отдыха: жертвами турфирм стали 24 калужанина

50-летнего жителя Калуги обвиняют в мошенничестве. В 2014 году он руководил 4 турфирмами. У каждой из них были свои номинальные руководители - знакомые и родные обвиняемого.

- Мужчина разработал преступную схему, согласной которой денежные средства, поступившие от добросовестных граждан, предназначенные для оплаты туристических туров с выездом за пределы страны не направлялись туроператору, а присваивались самим обвиняемым, - сообщает в пятницу, 2 февраля, прокуратура Калужской области.

Таким образом было обмануто 24 калужанина. Ущерб превысил 2 миллиона рублей.

В июле 2017 обвиняемого была взята подписка о невыезде. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

Руководителю турфирм грозит до 6 лет лишения свободы.