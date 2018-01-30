Не спалось в 4 утра: мужчина сообщил о бомбе в школе

В воскресенье, 28 января, около 4 утра на телефон службы «112» поступило сообщение о заминировании лицея в Кирове.

- На место происшествия незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования, были приняты меры к эвакуации граждан и перекрытию движения транспорта, - сообщает во вторник, 30 января, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Сотрудники полиции установили личность «шутника». Как оказалось, 28-летний местный житель звонил с мобильного телефона. Таким образом он решил похулиганить.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему грозит до 5 лет лишения свободы.