Не спалось в 4 утра: мужчина сообщил о бомбе в школе

В воскресенье, 28 января, около 4 утра на телефон службы «112» поступило сообщение о заминировании лицея в Кирове.
- На место происшествия незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования, были приняты меры к эвакуации граждан и перекрытию движения транспорта, - сообщает во вторник, 30 января, пресс-служба УМВД по Калужской области.
Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
Сотрудники полиции установили личность «шутника». Как оказалось, 28-летний местный житель звонил с мобильного телефона. Таким образом он решил похулиганить.
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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