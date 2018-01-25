Браконьера на снегоходе поймали в заповеднике

Во вторник, 23 января, на территории совместной охранной зоны заповедника «Калужские засеки» и Национального парка «Орловское полесье» задержали браконьера на снегоходе.
- Нарушителем оказался житель Московской области. У него изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, - сообщается на официальном сайте калужского заповедника.
В «Калужских засеках» намерены добиться возбуждение уголовного дела.
Фото: «Калужские засеки».
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