Браконьера на снегоходе поймали в заповеднике

Во вторник, 23 января, на территории совместной охранной зоны заповедника «Калужские засеки» и Национального парка «Орловское полесье» задержали браконьера на снегоходе.

- Нарушителем оказался житель Московской области. У него изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, - сообщается на официальном сайте калужского заповедника.

В «Калужских засеках» намерены добиться возбуждение уголовного дела.

Фото: «Калужские засеки».