Резня на Правом берегу: задержан подозреваемый

В пятницу, 12 января, в Калуге задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве, произошедшем 6 января на улице Георгия Амелина. Последние шесть дней предполагаемый преступник находился в больнице. После выписки он был заключен под стражу.
- По версии следствия, подозреваемый познакомился на улице с 56-летним калужанином, который пригласил нового знакомого к себе домой в квартиру, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Там они распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, инициированный хозяином квартиры, в ходе которого фигуранты нанесли друг другу ножевые ранения. От полученных повреждений калужанин скончался на месте. Второй мужчина был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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