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Кровавая ночь: один мужчина мёртв, второй в реанимации

08.01.2018 13:07 8 7686 Елена Французова
Кровавая ночь: один мужчина мёртв, второй в реанимации

В ночь с 5 на 6 января в Калуге на улице Георгия Амелина был убит мужчина. 

Вот как очевидцы описывают происшествие в группе «Калуга-Жесть» соцсети ВКонтакте: 

- Я услышала сильный грохот и крик. Три  соседа постучали в дверь, а оттуда просто вывалился мужчина, хозяин квартиры, весь в крови и абсолютно голый. Видно было, что у него ножевое в живот и в шею. Я сразу вызвала «Скорую» и полицию. Потом мы увидели, что в квартире лежит ещё один молодой мужчина, так же голый и в крови. Он рассказал, что хозяин квартиры  начал его домогаться, и он пырнул его ножом…У второго ножевое в шею.

Следствие пока не может подтвердить или опровергнуть данный рассказ. Ждёт, когда выживший участник трагедии сможет дать показания, однако комментарии нам предоставили.

- Жительница дома услышала шум в квартире соседа, - рассказали в понедельник, 8 января, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - . Дверь ей открыл мужчина с резаными ранами на теле. Он тут же упал к её ногам и умер. В квартире на полу обнаружили ещё одного мужчину с резаными ранами. В настоящее время он находится в реанимации.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока допросить выжившего мужчину не представляется возможным, его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым.


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Тэги: криминал убийство поножовщина

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