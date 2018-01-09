Инспектор ДПС пойдёт под суд за взятку

Бывший инспектор ДПС в Жуковском районе обвиняется в получении взятки.
По версии следствия, 29 августа прошлого года полицейский остановил легковушку, у водителя которой не оказалось документов на машину. Кроме того, по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Инспектор пригласил водителя в служебный автомобиль, где предложил мужчине передать ему 20 тысяч рублей за сокрытие выявленных нарушений, - сообщает во вторник, 9 января, калужское региональное управление Следственного комитета. - Инспектор и нарушитель каждый на своем автомобиле проследовали в соседнее село, где водитель занял у знакомого 12 тысяч рублей, которые передал полицейскому.
Оставшиеся 8 тысяч рублей страж порядка потребовал передать ему на следующий день. Но водитель обратился в полицию и сообщил о получении денег инспектором.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
- Получение взятки за незаконные действия наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей либо лишением свободы на срок от 3 до 8 лет, - напоминает СК.
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