Полицейские искали краденый велосипед, а нашли взрывчатку и оружие

В среду, 13 декабря, пресс-служба УМВД по Калужской области рассказала об интересной находке, которую сделали сотрудники сухиничского подразделения полиции.
Они проводили обыск в частном владении поселка Думиничи – искали украденный велосипед. Однако, осматривая подсобку одной из хозяйственных построек, обнаружили составные части пулемётов, три детонатора и охолощенную минометную мину калибра 50 мм. Внутри неё находился бездымный порох массой 28,8 грамма.
Владелец этого добра – 44-летний местный житель – признался, что нашёл оружие в лесу и решил оставить себе в качестве сувениров. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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