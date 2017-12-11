Волосы украли из калужского салона красоты

В полицию на днях обратилась владелица одного из салонов красоты в Калуге. Женщина рассказала, что обнаружила пропажу пяти упаковок волос, предназначенных для наращивания. Ущерб составил 60 000 рублей.
В краже полицейские подозревают 25-летнюю женщину, которая проходила стажировку в салоне.
- По версии следствия, она похитила пять упаковок волос в последний день прохождения стажировки, - сообщает в понедельник, 11 декабря, пресс-служба УМВД по Калужской области.
Обстоятельства произошедшего уточняются. За кражу женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
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