Волосы украли из калужского салона красоты

В полицию на днях обратилась владелица одного из салонов красоты в Калуге. Женщина рассказала, что обнаружила пропажу пяти упаковок волос, предназначенных для наращивания. Ущерб составил 60 000 рублей.

В краже полицейские подозревают 25-летнюю женщину, которая проходила стажировку в салоне.

- По версии следствия, она похитила пять упаковок волос в последний день прохождения стажировки, - сообщает в понедельник, 11 декабря, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Обстоятельства произошедшего уточняются. За кражу женщине грозит до 5 лет лишения свободы.