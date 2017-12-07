Скрытая камера выдала чиновника

В четверг, 7 декабря, в областном УМВД рассказали о деле чиновника, занимающего руководящую должность в Росреестре в Обнинске.

Полиция получила информацию, что он берёт взятки, и в кабинете чиновника установили скрытую камеру. Она зафиксировала получение более 50 взяток.

- Суммы были разные – от 1000 до 70 000 рублей за ускорение процедуры регистрации прав на дома, земельные участки, квартиры, - рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета по Калужской области Лилия МОШКОВА.

Суммы зависели от объёма работы. Взятки заносили только проверенные люди – 10 человек. Среди них были и риелторы.

Взяткодатели также пойдут под суд.