Скрытая камера выдала чиновника

В четверг, 7 декабря, в областном УМВД рассказали о деле чиновника, занимающего руководящую должность в Росреестре в Обнинске.
Полиция получила информацию, что он берёт взятки, и в кабинете чиновника установили скрытую камеру. Она зафиксировала получение более 50 взяток.
- Суммы были разные – от 1000 до 70 000 рублей за ускорение процедуры регистрации прав на дома, земельные участки, квартиры, - рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета по Калужской области Лилия МОШКОВА.
Суммы зависели от объёма работы. Взятки заносили только проверенные люди – 10 человек. Среди них были и риелторы.
Взяткодатели также пойдут под суд.
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